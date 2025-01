Kaká Diniz aparece irreconhecível em foto antiga e impressiona; veja

No último sábado (11), o empresário se derreteu pela sertaneja ao completarem 12 anos de casamento. "Há quase 12 anos eu decidi o melhor 'SIM da minha vida. Na verdade, todos os dias eu acordo há 12 anos e continuo dizendo SIM para nossa família. Você foi a minha melhor escolha! Eu te escolhi, assim como você me escolheu, mas Deus nos escolheu muito antes da existência do universo. Lembra o que falamos no nosso casamento? 'Um sobe e puxa o outro'. Assim tem sido… te amo, meu amor! Você é a mulher mais incrível que já conheci na vida. Simone, FOREVER [para sempre]!", escreveu ele. "Meu mundo de amor", respondeu Simone.

Imagem: Reprodução/Instagram