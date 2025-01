Nova casa de Celeste e inferno na vida de Anita agitam 'Garota do Momento'

No capítulo desta quarta-feira (15) de Garota do Momento" (Globo), Edu (Caio Manhente) pede que Anita (Maria Flor) deixe que ele namore Celeste (Débora Ozório) às escondidas, afinal, o pai da mocinha proibiu o romance.

Anita é solidária ao filho, mas não demora muito para que Raimundo (Danton Mello) flagre Celeste beijando Edu. Com isso, Celeste pede para morar com Teresa (Maria Eduarda de Carvalho).

Enquanto isso, Alfredo (Eduardo Sterblitch) e Anita sofrem por saberem que gostam um do outro, mas não podem ficar juntos.