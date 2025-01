McLaren, Cadillac blindado: os bens alvos da ação que prendeu influencer

Influencer usava conta falsa do Jogo do Tigrinho para enganar seguidores. Segundo o MP-SC, Ianka Cristini tinha uma "versão demo" do aplicativo, que sempre apresentava resultados positivos quando ela jogava. Isso permitia que ela fizesse propaganda do jogo de azar, sem perder dinheiro.

Mulher ganhava comissão a partir de perdas de seguidores. A investigação aponta Ianka Cristini recebia uma quantia fixa cada vez que um usuário jogava o Jogo do Tigrinho depois de ter entrado pelo link que ela compartilhava. Mais tarde, ela recebia uma porcentagem do dinheiro perdido pelos seguidores.

Marido de influencer também foi preso. Bruno Martins totaliza 940 mil seguidores nas redes sociais e foi acusado de auxiliar sua esposa nos crimes. Um terceiro mandado de prisão foi cumprido contra Talia Pereira Ribas, cunhada e assessora de Ianka. Outros familiares e funcionários também são citados no processo, obtido pelo UOL, como parte da organização criminosa.

Mudança rápida de vida gerou estranhamento, diz juiz. Na decisão contra o casal, o juiz Paulo Eduardo Farah escreve que Ianka Cristini saiu de uma condição financeira ruim e, "em um curto período de tempo, começado a ostentar nas redes sociais bens de luxo, como veículos, eletrônicos e imóveis de alto padrão na região, além de supostamente uma casa em Orlando", nos Estados Unidos.

Influencer dizia "ensinar seguidores a serem ricos". Em um dos vídeos publicados no seu Instagram, ela diz ser "multimilionária aos 28 anos" e que isso não se dá por sorte, mas porque criou o "Código do Sucesso Digital".

Justiça bloqueou imóveis e carros de luxo de influencers. A decisão, publicada pela Vara Regional de Garantias de Itajaí, impôs que apartamentos e casas de luxo pertencentes aos investigados fossem bloqueados, além de carros como uma McLaren 720 Spider, um Cadillac Escalade, uma BMW X6, uma BMW M3 e outros veículos.