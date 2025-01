Renato Aragão comemora 90 anos em missa no Cristo Redentor

Renato Aragão iniciou as comemorações de seus 90 anos em uma missa no Cristo Redentor, no Rio.

O que aconteceu

Aragão completa 90 anos na próxima segunda (13). Ele comemorou antecipadamente seu aniversário em uma missa no Cristo Redentor, acompanhado de familiares.

Esposa prestou homenagem. Nas redes sociais, Lílian Taranto, com quem ele está em um relacionamento desde 1991, postou um vídeo subindo ao monumento com ele e a filha do casal, Lívian. Depois, publicou um carrossel com fotos do evento. "90 anos do meu ídolo. Te amo muito", escreveu ela.