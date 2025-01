Como Ruth e Raquel, Scheila Carvalho e Sheila Mello deixam Masked Singer

Esse foi o primeiro Masked Singer sob o comando de Eliana, que foi contratada pela Globo em junho do ano passado. No início do programa, ela falou sobre sua estreia e homenageou a mãe, Eva, que estava na plateia, assim como a irmã da apresentadora.

Nesta edição, os competidores do Masked Singer se apresentam com fantasias de personagens de novela. A homenagem acontece como parte das celebrações pelos 60 anos da TV Globo, que acontece neste ano de 2025.

Quem são Scheila Carvalho e Sheila Mello

Scheila Carvalho e Sheila Mello foram dançarinas do É o Tchan, ficando famosas como a morena e a loira do Tchan. Atualmente, Carvalho é empresária, esposa e mãe. Já Mello é mãe, participando de A Fazenda, em 2009, e do Dancing Brasil, em 2017.