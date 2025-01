Sabrina Sato usou vestido de noiva inspirado em Lady Di; veja curiosidades

A noiva usou dois vestidos no evento e trocou de roupa. Passada a cerimônia, Sabrina escolheu um modelo da grife Chloé para seguir na festa do casamento.

Sabrina e Nicolas optaram por não ter padrinhos. O casal decidiu que a cerimônia seria uma celebração simples, por isso não elencaram madrinhas e padrinhos para seu casamento.

Os noivos convidaram um time de estrelas para o casamento. Ana Maria Braga, Junior Lima, Maya Massafera, Fernanda Rodrigues, Fernanda Motta estavam lá, além de Mart'nália, que conduziu o show da cerimônia.

O menu do jantar contou com comida italiana e frutos do mar. Entre as entradas, estavam canapés de steak tartare, camarão com creme de limão siciliano, focaccia com tomate e queijo de cabra, além de bruschettas clássicas com tomate e brie com presunto.

Sabrina e Preta Gil ainda protagonizaram um momento emocionante. Durante o casamento, a apresentadora fez uma chamada de vídeo com a cantora, que não conseguiu estar na festa porque segue em recuperação após uma grande cirurgia para retirar um tumor. "Estou muito emocionada por vocês! Aproveitem!", disse Preta.