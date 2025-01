'Judas', BO e Deus: por que casamento de Hulk com sobrinha da ex 'causou'

O casamento de Hulk, 38, e Camila Ângelo, 35, causou polêmica nas redes sociais no fim de semana. Eles celebraram a união em uma cerimônia religiosa na sexta-feira (3) e estão casados no civil desde 2020. O relacionamento começou em outubro de 2019, meses depois de o jogador de futebol terminar seu casamento com Iran Ângelo, que é tia de Camila.

Relembre a polêmica

Hulk foi casado com Iran entre 2007 e 2019. Eles tiveram três filhos: Ian, de 14 anos; Tiago, de 12, e Alice, de 9. Hulk e Iran anunciaram o término em agosto.

Poucos meses depois, em outubro, o novo relacionamento de Hulk veio à tona. Ele passou a namorar Camila, que é sobrinha de Iran. Naquela época, a jornalista Fábia Oliveira divulgou uma carta que ela teria escrito para a tia, dizendo que eles tinham se permitido "viver um sentimento que estava incubado".