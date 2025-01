Produtor do casamento de Hulk e Camila Ângelo abre BO após receber ataques

Jaeder Barreto, produtor responsável pela celebração do casamento de Hulk Paraíba e Camila Ângelo, decidiu registrar num boletim de ocorrência os ataques que tem recebido desde o evento.

O que aconteceu

O objetivo da ação é proteger a dignidade do casal. "As ações protocoladas têm como objetivo principal responsabilizar legalmente os envolvidos e prevenir que novos ataques venham a ocorrer, garantindo a proteção da dignidade do casal. Jaeder Barretos reitera que não medirá esforços para defender a justiça e a verdade", diz comunicado postado nas redes sociais.