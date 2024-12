Marido atualiza estado de saúde de Isabel Veloso e do filho após o parto

A influenciadora também deu uma atualização rápida. Na madrugada desta segunda-feira (30), ela postou uma foto no hospital com a seguinte legenda: "Só consigo chorar de tanta gratidão a Deus por ter aguentado até aqui. Assim como já falei no feed... Ser mãe me ensinou a lutar pela vida do meu filho, por mais que custe a minha".

Isabel precisou antecipar o parto. O plano original era que Arthur nascesse no dia 3 de janeiro — mesmo nesse caso, ele nasceria prematuro, com 33 semanas.

Ela foi internada na sexta (27) com "sintomas pulmonares". No início de dezembro, a influenciadora explicou aos seguidores que os tumores em seu tórax aumentaram e passaram a afetar o pulmão.

Ela foi ao hospital por outro motivo. "Era só para trazer uns papéis, fui falar dos meus sintomas e já fui internada. Mas estou fazendo só uns exames, está tudo bem comigo e com o Arthur. Vou ficar aqui até terminar os exames e aí acho que vou para casa", disse ela, antes de saber que o parto seria antecipado.

Em seguida, Isabel confirmou: "Amanhã chega nosso pacotinho", escreveu a influenciadora em um post nas redes sociais. Na publicação, Isabel aparece com o marido Lucas Borbas. "Deus nos abençoe."