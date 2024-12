Isabel Veloso compartilha primeira foto do filho, Arthur: 'Nosso toquinho'

A influenciadora Isabel Veloso, 18, compartilhou com seus seguidores nas redes sociais a primeira foto do filho, Arthur. O bebê nasceu no último domingo (29).

O que aconteceu

Isabel, que ficou conhecida por documentar sua luta contra um câncer incurável, postou a primeira imagem do bebê nesta segunda-feira (30). A imagem mostra a mãozinha de Arthur segurando a mão da mãe.

Junto à foto, ela também se declarou ao filho. "Ser sua mamãe fez eu descobrir uma força que eu não tinha conhecido antes, e a mamãe está aqui. Eu e o papai te amamos, nosso toquinho", afirmou ela no Instagram se referindo ao marido, Lucas Borbas, 27.