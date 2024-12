Brigas, rumores de traição: 10 anos de idas e vindas de Gabigol e Rafaella

Em novembro de 2019, surgiram alguns boatos de traição. Segundo Léo Dias, Gabigol teria ficado com Aline Riscado e tentado algo com Anitta, mas sem sucesso.

Briga com Neymar pai. Segundo o Extra, a família de Rafaella não apoia o relacionamento com o jogador, e ele e o sogro chegaram a brigar a ponto de chegarem à agressão física no réveillon de 2020.

Em janeiro de 2020, Rafaella anunciou o término. "Faz um mês que não estou com Gabriel, parem de me associar com ele. Eu não tenho nada a ver. Espero que entendam de alguma forma", disse no Instagram, na época.

Mais uma reconciliação

Os dois voltaram em junho de 2020, mas não durou muito. Após novos boatos de traição —apesar de o jogador ter negado— mais uma vez o namoro chegou ao fim.

Juntos de novo

No ano seguinte surgiram boatos de que o casal havia reatado novamente, mas a informação só foi confirmada em março de 2022. Gabigol compareceu ao lançamento da marca de suplementos de Rafaella.