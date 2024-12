'Garota do Momento': Maristela cai para trás ao descobrir incêndio suspeito

No capítulo de segunda-feira (23), da novela "Garota do Momento" (Globo), Ronaldo e Bia vão embora do clube. Maristela fica sabendo do incêndio no Clube Serenata.

Vera sugere que a festa de lançamento do sabonete da Perfumaria Carioca seja no Clube Gente Fina, e Juliano aceita. Juliano pega a réplica da joia furtada de Maristela, e Basílio acompanha seus movimentos.

Lígia se incomoda por Celeste não revelar a Raimundo o que Mauro lhe fez. Anita e Iolanda se juntam para ajudar na organização da festa. Arlete desabafa com Beatriz sobre sua neta, sem saber que se trata de Bia.