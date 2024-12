Acusados de assassinar ex-ator mirim são mortos em troca de tiros com a PM

Segundo a PM, "Kuririn" era um dos líderes da organização criminosa e teve participação na morte de João Rebello, apesar de não ter sido apontado como suspeito nas investigações iniciais.

Na unidade policial foram apresentadas porções de cocaína, crack, maconha, uma carabina, duas pistolas, munições e balança de precisão. Um terceiro suspeito de participação no assassinato do ator, se apresentou logo após o crime na 3ª Delegacia Territorial de Trancoso. Polícia Civil, por meio de nota oficial

Um dos suspeitos, Wallace Santos Oliveira (conhecido como WL), se entregou à polícia em 1º de novembro. Felipe Souza Bruno (conhecido como Zingue) continua foragido.

O crime

João Rebello e Jorge Fernando Imagem: Reprodução/Instagram

Na noite do dia 24 de outubro, o ex-ator e DJ João Rebello foi encontrado morto após ser baleado dentro de um carro no centro de Trancoso, Porto Seguro. João, que levava uma vida tranquila, estava sozinho no veículo quando foi alvejado. Ele era sobrinho do renomado diretor Jorge Fernando, falecido em 2019.