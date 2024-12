Mudança: três personagens tóxicos que vão se redimir em 'Mania de Você'

Iarley (Lucas Wickhaus) em 'Mania de Você' Imagem: Manoella Mello/Globo

Hugo (Danilo Ghangreia) também vai mudar da água para o vinho. O marido ciumento de Diana (Vanessa Bueno) mostrou que não é um crápula ao contratar Iarley e Edmílson (Érico Brás), tudo para ajudar a família do namorado da filha. Além disso, ele deve deixar de ser possessivo com a esposa e ainda vai vingar Fátima (Mariana Santos), uma vez que pegará Robson (Eriberto Leão) assediando Bruna e demitirá o crápula do resort.

Hugo (Danilo Grangheia) em 'Mania de Você' Imagem: Manoella Mello/Globo

Por fim, Iberê (Jaffar Bambirra) surgirá um pai preocupado na próxima fase. Um ano se passará e o sobrinho de Moema (Ana Beatriz Nogueira) - que morrerá nesse meio tempo - vai aparecer desabafando com Nahum (Ângelo Antônio) sobre o filho que tem com Lorena (Liza Del Dala), afinal, é ele o pai biológico de Luquinhas. Sem trabalhar como braço direito de Mavi (Chay Suede), ele estará procurando um novo emprego para pagar as contas.

Jaffar Bambirra é Iberê em 'Mania de Você' Imagem: Reprodução/Globo

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.