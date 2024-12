Roberta Miranda diz que guardou segredo de namoro de Nattanzinho; vídeo

Ela ainda marcou o jornalista Leo Dias dizendo que foi mais um segredo guardado por ela e desejou felicidade ao novo casal: "Vi tantos beijos, suspiros!!! Cala-te boca", brincou.





No início do mês, Roberta Miranda também falou publicamente que ficou sabendo de outro relacionamento. Desta vez o de Amado Batista com a estudante de biologia e Miss Universe Mato Grosso 2024, Calita Franciele, de 22 anos.

"Conheci [ela, a Calita]! Maravilinda simpática mas.. ele quis segurar e eu não tenho que postar nada!", entregou Roberta Miranda na página do Instagram chamada Conceito Sertanejo.

Roberta também falou como era a relação de Amado Batista com a jovem 51 anos mais nova que ele: "Percebi que ela estava muito apaixonada mesmo! Quase indo buscar as estrelas para o nosso Amado Batista. Ele nem se fala, pegou o céu todo e ofertou a ela".