Anjo da guarda inesperado salva o cabelo de Beatriz em 'Garota do Momento'

Nos próximos capítulos da novela "Garota do Momento" (Globo), Beatriz (Duda Santos) quase perderá seu belo cabelo, mas será salva por uma amiga que será seu anjo da guarda capilar.

O que vai acontecer

Após a sabotagem de Bia (Maísa), que fez Beatriz desmaiar no meio do programa de Alfredo Honório (Eduardo Sterblitch), a Perfumaria Carioca organiza uma entrevista coletiva para apresentar a protagonista como garota propaganda da fábrica. Para isso, Raimundo (Danton Mello) contrata uma cabeleireira para cuidar do cabelo da mocinha.