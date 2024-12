Mulher que se negou a trocar de assento revela quanto ganha com publicidade

Jeniffer Castro, a mulher que viralizou ao se recusar a trocar de assento com uma criança em um voo, contou quanto ganha com publicidade.

O que aconteceu

Em um vídeo nas redes sociais, a influenciadora revelou o valor que irá receber por publicidade. "Hoje estou fechando publicidades de mais de R$ 30 mil", disse ela nas redes sociais.

Jeniffer já tem mais de 2,4 milhões de seguidores no Instagram. Ela já fechou publis com marcas de óculos e também com empresa especializada na locação de jatos e helicópteros.