Musa dos anos 90, Regininha Poltergeist vende empadas no Rio de Janeiro

Regininha Poltergeist, 53, está vendendo empadas que ela mesma faz na zona norte do Rio.

O que aconteceu

Ela, que foi musa dos anos 90, montou uma mesa na Rua Dias da Cruz, próximo à casa onde mora, no bairro do Méier. "Meu espaço de trabalho. Empadas feitas por mim", escreveu ela em uma postagem no Instagram.

Em agosto, Regininha ficou dez dias internada para tratamento psiquiátrico após ser diagnosticada com transtorno psicótico. Ela passou pelo Instituto Municipal Philippe Pinel, em Botafogo, e depois foi transferida o CAPS II Clarice Lispector, no bairro do Encantado.