Cher é 'forçada' a deixar casa luxuosa em Malibu após incêndio florestal

Cher, 78, precisou deixar sua mansão em Malibu, nos Estados Unidos, após um incêndio florestal atingir o estado da Califórnia na última terça-feira (10).

O que aconteceu

A cantora foi forçada a deixar sua casa, onde vive há mais de duas décadas, conforme informações da BBC. Além de Cher, milhares de pessoas precisaram evacuar o local por ordem das autoridades.

A propriedade fica num "penhasco exuberante e privado" e tem "vistas deslumbrantes" do Oceano Pacífico, com mais de 1.200 metros quadrados. O imóvel possui janelas que vão do chão ao teto para valorizar o "cenário", além de sete quartos e nove banheiros, piscina e quadra de tênis.