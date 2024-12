Mariana Rios revela diagnóstico de doença auditiva rara após estresse

Mariana Rios, 39, revelou que foi diagnosticada com Doença de Ménière, uma condição auditiva rara, após passar por um período estressante em sua vida.

O que aconteceu

Rios contou que vivenciou crises de estresse em decorrência da vida agitada, sobretudo pelas constantes viagens entre Rio e São Paulo. "Eu estava no trabalho, super estressada, fazendo toda hora ponte aérea entre o Rio e São Paulo, e meu ouvido começou um zumbido sem fim durante esse pico de estresse", contou durante participação no The Noite.

Atriz explicou que um dia ao descer do avião no Rio ouviu o zumbido, mas negligenciou e os sintomas ficaram mais fortes. "E aí eu estava nessa coisa de pegar voo, desci no Rio, sentindo o ouvido apitar, o ouvido ficou apitando um mês e não fui ao médico, quando comecei a ficar tonta, ter labirintite, falei 'tem alguma coisa errada'. Eu fui ao médico e ele falou: 'você veio tarde, deveria ter vindo nas primeiras 36 horas'".