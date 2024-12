Maiara recebe surpresa e jantar romântico com namorado no Paraguai; veja

Maiara ainda compartilhou que teve um jantar com Mohamed Nassar, seu novo namorado. O encontro aconteceu em Ciudad del Este, na divisa do Brasil com o Paraguai, local onde o empresário paraguaio tem empreendimentos.

Maiara e Mohamed foram vistos de mãos dadas semanas atrás, no cruzeiro da dupla sertaneja dela e Maraisa. Splash apurou que o relacionamento entre os dois é recente, mas ambos têm sido discretos quanto ao relacionamento. O casal teria se conhecido enquanto Maiara e Maraisa se apresentaram no Paraguai.