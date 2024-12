Ex-namorada diz que Senna assumiu Xuxa após terminar com ela: 'Confusa'

Adriane Yamin, que manteve um discreto relacionamento de quatro anos com Ayrton Senna, revelou que o piloto assumiu publicamente o relacionamento com Xuxa um mês depois do término entre eles.

O que aconteceu

Yamin contou que ficou confusa pela forma repentina como Senna terminou o namoro entre eles. "Ele falou para mim: 'Adriane, eu tô muito confuso, vou precisar de um tempo'. Eu falei pra ele: 'Como assim? Você acabou de me assumir para o mundo e me pede um tempo'. E ele virou e falou: 'Desculpa, mas não me cabe mais tempo. Se você tem alguma dúvida, então a gente acaba por aqui.' Ele levantou e foi embora", declarou durante participação no podcast Na Lata.

Ela explicou que na sequência soube do namoro do piloto com Xuxa. "E depois veio a minha irmã me contar que ouviu um burburinho dizendo que ficou sabendo que Ayrton mandou o avião dele ir buscar a Xuxa? Com isso, eu fiquei muito confusa e fui conversar com a mãe dele".