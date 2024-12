Luciana Gimenez sensualiza e posta foto nua na Grécia; veja

Luciana Gimenez, 55, esquentou o clima de seu perfil com uma foto ousada nesta sexta-feira (6).

O que aconteceu

A apresentadora resgatou uma foto em que está completamente nua. No clique, ela aparece cobrindo as partes íntimas apenas com um chapéu. De topless, ela também colocou corações na imagem para cobrir os seios.

A foto foi registrada durante uma viagem de Luciana à Grécia. Ela postou a memória recordando o que viveu por lá. "Grécia, que saudade de você", escreveu nos stories do Instagram.