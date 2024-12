Claudia Ohana diz ser atacada por fotos de biquíni: 'Gosto de mostrar'

Claudia Ohana, 61, disse que recebe críticas nas redes sociais ao compartilhar fotos em que surge de biquíni ou de maiô.

O que aconteceu

Ohana destacou que não se deixa abater pelas críticas e posta os registros para incentivar outras mulheres de sua idade. "Às vezes sou atacada. Rede social é um campo aberto, mas eu fico achando que, se eu estivesse com 20 anos, talvez não postasse fotos de biquíni. Mas, com 61, eu acho que é tirar uma onda. Gosto de mostrar, de incentivar as mulheres, de estar me sentindo bem com meu corpo de biquíni", disse em entrevista ao jornal O Globo.

A atriz afirmou se sentir bem e confortável com a própria forma física. "Não acho ele seja incrível, mas me sinto bem. Quando somos jovens, nos criticamos mais. Na minha idade, é isso aí que eu tenho, e está muito bom. Sou muito feliz com isso. Além de que sou uma atriz, trabalho com o corpo, então, estou sempre fazendo ginástica. Às vezes estou melhor, às vezes, pior".