Jovem desmaia em final do Miss Team Charm e fica em segundo lugar

Maria Júlia Portela, 17, participou do final do Miss Teen Charm Internacional, mas não finalizou sua apresentação porque desmaiou no momento em que iria responder à pergunta final, na última sexta-feira (30).

O que aconteceu

Maria Júlia, representante do Piaui, desmaiou durante sua apresentação no concurso de Miss Teen na Colômbia, Barranquila. A jovem estava no palco com o microfone na mão para responder à pergunta final quando informou que não se sentia bem.

Assim que desmaia, ela é socorrida pela equipe do concurso e também pela equipe do palco. Maria Júlia tentou responder novamente à pergunta, mas afirmou continuar com mal-estar.