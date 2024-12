Reality é disputa de quem é mais coitado no mundo real, diz Chico Barney

Os reality shows são verdadeiras disputas de quem é mais coitado no mundo real, mas o elenco de A Fazenda 16 (Record) não fez por onde, opinou o colunista Chico Barney no Central Splash, do Canal UOL, desta quinta-feira (5).

A gente sabe que reality show é esse concurso de quem é mais coitado aqui fora, não? Mas o problema é que esse elenco [de A Fazenda 16], ele não fez por onde. Eles tentaram pegar coisas mínimas e transformar em gigantes para enganar o público.