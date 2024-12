Jin vai do céu ao inferno em um mesmo capítulo de 'Volta por Cima'

No capítulo desta quarta-feira (4) de "Volta por Cima" (Globo), Jin (Allan Jeon) vai arregaçar as mangas e ajudar Madalena (Jessica Ellen) após um problemão com a produção da festa de Edson (Ailton Graça).

Talentoso, o rapaz vai conseguir tranquilizar Madá e fazer com que a festa seja um verdadeiro sucesso, mesmo com os percalços. Edson vai até agradecer Madelena pelo evento.

No mesmo dia, Nando (João Gabriel D'Aleluia) confronta Jin e reclama de sua proximidade com Tati (Bia Santana). O rapaz ciumento não sabe que Jin tem muito mais em comum com sua namorada do que ele pensa.