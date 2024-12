Uma atrás da outra: Teresa sofre 2 grandes decepções em 'Garota do Momento'

Teresa (Maria Eduarda de Carvalho) chama a atenção por sofrer com TOC (Transtorno Obsessivo Compulsivo) na novela "Garota do Momento" (Globo). Mas não será o problema de saúde que a afetará nos próximos capítulos.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Em breve, Teresa vai descobrir que está sendo enganada por Jacira (Flávia Reis). A empregada passou a fingir que estava mal de saúde para conseguir alguns dias de descanso,