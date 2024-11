Angélica faz 51 anos e ganha declaração de amor de Luciano Huck: 'Te amo'

Angélica celebra 51 anos de vida neste sábado (30) e aproveitou para refletir sobre amadurecimento, além de ganhar declaração de amor do marido, Luciano Huck.

O que aconteceu

Angélica disse celebrar o amor e a vida ao refletir sobre aprendizados que são adquiridos com a idade. "Os 50 me trouxeram ainda mais força e clareza sobre o que realmente importa: minha família, que é meu alicerce, e está conectada comigo mesma e com tudo que me faz bem. Agora é seguir em frente, de peito aberto para novos desafios, aprendizados e aventuras. e claro, sempre rodeada dos amigos que fazem essa jornada ainda mais especial", escreveu em postagem no Instagram.