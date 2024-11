Kim Kardashian responde críticas por 'ensaio sensual' com robô de Elon Musk

Há uma semana, Kim publicou uma sessão de fotos em seus perfis no X e Instagram, em que vestia um casaco com peças íntimas, como uma meia-calça transparente, cinta-liga e um sutiã. Nas imagens, Kim posava em um Tesla Cybercap e até sentada no colo de um robô Optimus Gen 2. Ainda havia registros do robô dirigindo o carro e de mãos dadas com a socialite.





As conexões com as criações das empresas de Elon Musk gerou burburinho nas redes, principalmente neste momento que o bilionário tem sido vocal em seu posicionamento à favor de Donald Trump, vencedor das eleições presidenciais deste ano. Usuários teorizaram sobre uma amizade entre a dupla e até um posicionamento político velado da socialite.

Em seu perfil no X, Kim publicou alguns vídeos exibindo o robô e o carro. Em uma gravação ela interage com o Optimus, que mostra ter habilidade de fazer coração com as mãos, correr e fazer uma dança havaiana.