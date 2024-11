Valesca Popozuda expõe experiência em swing: 'Umas mãos pegando no buraco'

Valesca Popozuda, 45, relatou como foi sua experiência na casa de swing com um ex-namorado.

O que aconteceu

Popozuda contou que namorava um rapaz que é adepto de surubas e casas de swing, mas ela não. Durante participação no Mamilos Podcast, ela relatou que, a convite do parceiro, se permitiu visitar um espaço exclusivo para esse tipo de relação, mas que não conseguiu dividir o namorado com outras pessoas.

Funkeira destacou que ela preferiu se divertir com o namorado, mas admitiu que tiveram algumas mãos bobas em um buraco. "Eu ver o meu namorado pegando, abraçando, beijando [outra pessoa] não entrava na minha cabeça, porque sou ciumenta. Mas mesmo assim eu fui para ver como é, vai que eu me interesso também, era a oportunidade. Ele não me forçou, mas não rolou [suruba]", iniciou.