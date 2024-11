Liam Payne estava tentando escapar do quarto de hotel, aponta relatório

Ainda, um funcionário encontrou uma bolsa de couro marrom na sacada do quarto do hotel no andar embaixo do de Payne. Junto à bolsa estava um bilhete dizendo "Para Liam", com vários comprimidos e uma garrafa de Jack Daniel's.

Presume-se que a bolsa pertencia ao ex-vocalista do One Direction, que aparentemente a deixou cair no segundo andar enquanto tentava escapar. O que se deduz é que ele pretendia pular para a sacada do segundo andar, antes de descer novamente.

No entanto, Payne teria perdido a consciência e caído do terceiro andar. Já se sabe que ele já estava desacordado durante a queda da varanda, pois a posição em que o corpo foi encontrado indica que Liam não tentou se proteger durante a queda do 3º andar. Tudo isso reforça a hipótese de que a morte foi um acidente.