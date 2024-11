Gravadora responde Drake sobre promoção fake de música de Kendrick Lamar

A Universal Music respondeu as alegações de Drake sobre a faixa "Not Like Us" de Kendrick Lamar, ter sido promovida ilegalmente no streaming.

O que aconteceu,

Drake acionou a justiça contra a Universal Music acusando-a de ter inflado números de plays da música "Not Like Us" de Kendrick Lamar com robos. A faixa é uma diss-tracks onde os dois rappers trocam farpas.

De acordo com a Billboard, a gravadora explicou em nota que a acusação de Drake é falsa: "A sugestão de que a UMG faria qualquer coisa para prejudicar qualquer um de seus artistas é ofensiva e falsa. Empregamos as mais altas práticas éticas em nossas campanhas promocionais e de marketing.