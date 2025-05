Onde vai passar show da Lady Gaga em Copacabana? Veja como assistir ao vivo

O show da cantora Lady Gaga será transmitido pela Globo (TV aberta), Multishow (TV fechada) e Globoplay (streaming). A apresentação está programada para iniciar às 21h45 deste sábado (3).

O que aconteceu

Lady Gaga subirá ao palco por volta das 21h45 de sábado. A transmissão começa às 21h15 com o "esquenta" no Multishow e no Globoplay e após a novela "Vale Tudo", na Globo.

A transmissão do show terá um atraso de 10 minutos. O delay ocorre para que eventuais falhas técnicas não sejam exibidas ao vivo na exibição. Esse tipo de pedido é bastante comum em grandes eventos, a exemplo da exibição do show de Madonna em Copacabana no ano passado.