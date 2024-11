Tati Minerato após falas racistas de Ana Paula: 'Não posso ser associada'

Tati pediu para não ser confundida com as atitudes de Ana Paula. "Desde criança, em minha família, fui ensinada sobre a importância do respeito ao próximo. Minha mãe, Dona Sílvia, foi uma figura central nesse processo, sempre nos mostrando o valor de tratar todas as pessoas com igualdade e dignidade. Entretanto, diante do ocorrido envolvendo minha irmã, Ana Paula Minerato, preciso dizer que, por mais que o amor pela minha família seja inegável, não posso e não devo ser associada a atitudes que não condizem com aquilo em que acredito".

Por fim, ela reafirmou que não defende as falas da irmã. "Lamento profundamente o episódio e reitero que jamais apoiei ou apoiarei qualquer atitude que desrespeite ou agrida outra pessoa. Meu compromisso será sempre com a construção de um futuro onde o respeito, a inclusão e a igualdade sejam valores inegociáveis. É assim que vivo e como quero continuar minha trajetória, tanto no samba quanto em todas as esferas da minha vida".