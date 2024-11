Melanina Carioca cita Minerato e repudia falas racistas: 'Inaceitáveis'

Deixamos claro que o Melanina Carioca e todos os seus integrantes são contra qualquer ato de racismo e repudiam com veemência atitudes como as que foram divulgadas. O racismo não tem espaço em nossa música, em nosso movimento ou em nossa sociedade. Melanina Carioca

O grupo informou que Ananda tem sido acolhida pelos colegas de trabalho. "Ela está recebendo o apoio e o carinho de todos nós, e, principalmente, da comunidade negra que luta por respeito e igualdade", disse a nota, que ainda concluiu: "O racismo não nos calará".

As falas

O áudio atribuído a Ana Paula Minerato faz uma série de falas preconceituosas que teriam sido direcionadas para Ananda. A gravação foi divulgada por páginas de fofoca nesta segunda-feira (25). "Você gosta de mina cabelo duro, de neguinha? Ali é neguinha, alguém ali, um pai ou a mãe veio da África, tá na cara", teria dito a ex-musa da Gaviões a um ex-namorado.

Com a repercussão do caso, a Gaviões da Fiel decidiu desligar Ana Paula. A decisão foi tomada após "a divulgação de condutas incompatíveis com os valores" da escola, segundo a Gaviões. A escola reforça que "o combate ao racismo é uma luta permanente" da agremiação.