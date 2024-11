Irmã do ex-ator mirim João Rebello desabafa um mês após sua morte

Ela pede por justiça. "Um mês de dor. Um mês de medo. Um mês de susto. Um mês de luto. Um mês de angústia. Um mês de ansiedade. Um mês de pânico. Um mês de raiva. Um mês ódio. Um mês de tristeza. Um mês de desespero. Um mês de desamparo. Um mês de choro. Um mês de perdas, e foram muitas com sua partida tão brutal. Um mês de luta! E eu vou lutar o quanto for preciso por justiça!", conta.

Maria Carol questiona os políticos de Trancoso, cidade da Bahia na qual João foi assassinado. "Um engano que levou você no lugar de alguém ameaçado de morte por essa criminalidade que a gente banaliza, se acostuma, engole goela abaixo. Uma guerra civil declarada, anunciada e velada pelos políticos e grandes empresários. Cadê o prefeito? Trancoso, paraíso, destino turístico dos mais procurados no Brasil? Lugar escolhido a dedo pela elite pra casar, festejar, esbanjar", disse.

A irmã finaliza declarando seu amor a João. "Engana-se tanto quem pensa que fazíamos parte disso, ignorantes. Ignoram o fato de você ser um disseminador de culturas populares. Arte de rua, funk, paredão, hip hop, skate, bregadeira, carnaval, bate-bola, break, graffiti? você fazia festa pro povo esmagado de Trancoso. Continua com tuas festas aí que o barulho chega aqui, deixa comigo. Eu te ajudo com muito orgulho. Sua luz não se apaga, reflete. Te amo, João". declara.

Relembre o caso

A morte de João Rebello. Na noite do dia 24 de outubro, o ex-ator e DJ João Rebello foi encontrado morto após ser baleado dentro de um carro no centro de Trancoso, Porto Seguro. João, que levava uma vida tranquila ao lado da esposa, Karine, estava sozinho no veículo quando foi alvejado. Ele era sobrinho do renomado diretor Jorge Fernando, falecido em 2019.