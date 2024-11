Neymar e Bruna Biancardi vão dar certo? Sensitiva prevê futuro do casal

Apesar disso, Izadora Morais prevê que Neymar terá um futuro amoroso com outra pessoa de seu passado. "Vejo que o destino do Neymar é com uma ex. Pode acontecer daqui alguns anos, mas vai acontecer. A Bruna pode querer insistir na relação, os dois podem se casar, mas não vai adiantar porque o destino deles não é ficar junto".

Mesmo que não fiquem juntos, Bruna Biancardi também deverá ter um futuro feliz. "Também surgirá um novo amor para a Bruna, ela vai ser feliz no amor", garante a sensitiva.