Juntas, Lígia e Beatriz tiram a paz de 2 personagens em 'Garota do Momento'

Beto (Pedro Novaes), Beatriz (Duda Santos) e Bia (Maísa) em 'Garota do Momento' Imagem: Divulgação/Globo

Juliano não aceita as exigências de Beatriz. Nelson impede que Anita trabalhe para Alfredo. Juliano afirma a Raimundo que resolverá a situação com Beatriz. Topete e Carlito convencem Guto a desmarcar um encontro com Eugênia. Maristela aconselha Juliano a aceitar as condições de Beatriz.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.