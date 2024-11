Bianca Bin recorda boatos sobre casamento com Guizé: 'Pelados na Amazônia'

O importante é saber quem a gente é, ser leal, honrar nosso caráter com a gente mesmo. Falar os outros sempre vão falar. Bianca Bin

Na verdade, o casamento foi bem mais intimista. "A gente casou assim que se conheceu. Em 2018, mudamos para o interior, compramos uma casa juntos. Em 2022, a gente oficializou no papel com um juiz de paz em uma cerimônia para alguns familiares e poucos amigos aqui na nossa casa", recordou ela.

Bianca refletiu sobre os rótulos de que ela e o marido são "reservados" sobre sua vida pessoal. "Tanto o meu perfil quanto o do Guizé é de pessoa tímida, não é que não gosta de falar, a gente tem orgulho da relação, da nossa parceria. Mas acho que, por ambos serem tímidos, somos mais discretos e bem tatuzinhos que gosta de se esconder", pontuou.

A atriz também contou que o casal planeja ter filhos futuramente. "Está nos nossos planos, mas não no futuro próximo porque ano que vem estamos com a agenda lotada de trabalho, mas num futuro breve, espero eu, estou com 34 anos, é um desejo dos dois, sim", revelou.