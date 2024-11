Mulheres mais baixa e mais alta do mundo se encontram em evento do Guinness

Respectivamente a mulher mais alta e a mais baixa do mundo, Rumeysa Gelgi, 24, e Jyot Amge, 30, encontraram-se nesta semana em um evento oficial do Guinness Book, o livro dos recordes.

O que aconteceu

Rumeysa mede 2,15 m e chegou a esta altura por ser portadora da síndrome de Weaver, que acentua e acelera o crescimento físico. "Toda desvantagem pode ser transformada em uma vantagem para você. Então, aceite-se como você é, esteja ciente do seu potencial e dê o seu melhor', filosofou ela durante o evento, em entrevista à BBC.

Jyoti, por sua vez, tem apenas 63 cm de estatura e afirma ter adorado conhecer a outra recordista. "Foi tão gostoso conhecer a mulher mais alta do mundo pela primeira vez! Ela é tão bem-humorada! Me sinto muito confortável com ela."