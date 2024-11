Lucas Lima ironiza sobre ser 'procurado pela Justiça' por dívida; entenda

Nesta quinta-feira (21), Lucas Lima abordou o assunto nos stories de seu perfil no Instagram. Em tom de ironia, o cantor disse que foi "informado pela imprensa de que sou procurado pela Justiça, uma grande surpresa".

Cantor postou endereço do local em que fará show hoje, caso a Justiça queira intimá-lo. "Se sou realmente procurado pela Justiça, comunico que estarei hoje, às 20h, no ginásio municipal de Novo Mutum (MT) caso a Justiça esteja com dificuldades de me encontrar".

Lucas Lima, no entanto, não comentou sobre a existência do suposto débito. Splash entrou em contato com a assessoria dele para pedir posicionamento e aguarda retorno. Em caso de resposta, esta matéria será atualizada.