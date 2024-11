Ana Hickmann é impedida de vender mansão após decisão da Justiça; entenda

Alexandre disse não ter sido informado sobre o anúncio da venda da mansão, avaliada em R$ 40 milhões. "Tomei ciência da venda da casa pela imprensa, não fui comunicado de nada. "Nem se eu estava de acordo, nem contra, nada", disse ele ao Notícias da TV.

Ana afirmou que ficou surpresa com a notícia de que não poderia vender o imóvel e que a decisão era "desnecessária". "O imóvel de Itu foi anunciado ao mercado, principalmente, para tentar sanar as dívidas contraídas por Alexandre Bello Correa, enquanto era administrador das empresas do casal, conforme Ana Hickmann informou à Justiça", declarou a defesa dela em um comunicado.