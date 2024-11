'Garota do Momento': 3 personagens se unem para ferir o coração de Eugênia

Eugênia, personagem de Klara Castanho em "Garota do Momento" (Globo), vai sofrer mais decepções. Em breve, ela será magoada em um momento de muita expectativa.

O que vai acontecer

O envolvimento entre Eugênia e Guto (Pedro Goifman) está só começando, mas terá diversos capítulos. Todos estão na expectativa se o romance irá acontecer ou não, até mesmo Alfredo (Eduardo Sterblitch) e Teresa (Maria Eduarda de Carvalho), pais de Eugênia.