Maria Cândida sobre aceitação do seu corpo real: 'É muito importante'

Ela ainda lembrou que, por muito tempo, não conseguia colocar um biquíni sem esconder o seu corpo. "Pra mim, por exemplo, colocar um biquíni e andar sem canga ou sem eu me esconder? Como eu fazia quando tinha 30, 40 anos? (sempre me escondendo ou sem entrar na água para não me verem de costas)? Isso faz com que eu me sinta livre e confortável. Sinto que não faz sentido mais eu me criticar sem parar? [...] Vamos viver com gratidão ao que nos foi dado com amor e tudo vem? Até o que sempre pareceu tão difícil".