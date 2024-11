Ator que vive Thanos fala sobre luta pela sobriedade: 'Nasci para beber'

Josh Brolin, 56, conhecido por interpretar Thanos na franquia de "Vingadores", abordou sua luta pela sobriedade em um livro de memórias que será lançado nesta terça-feira (19), nos Estados Unidos.

O que aconteceu

No livro intitulado "From Under the Truck" (De baixo do caminhão, em tradução literal), o ator conta que começou a fumar com 9 anos e experimentou LSD aos 13. Tal hábito fez com que Josh fosse preso nove vezes e tivesse centenas de apagões.

Em um trecho do livro reproduzido pela Quem, o artista afirma que foi influenciado a beber por sua mãe. "Eu nasci para beber. Minha mãe bebia exatamente como eu, e eu fui criado para ser um homem e beber como o equivalente masculino da minha mãe"