Paula Fernandes diz que aprendeu a aceitar o corpo: 'Tem dobras? Fod*-se'

Paula Fernandes, 44, vive um novo momento em sua vida pessoal e profissional. A atração especial do cruzeiro de Zezé Di Camargo revelou que, ao longo dos anos, aprendeu a aceitar seu corpo e deixou de se esconder atrás de figurinos e maquiagem que antes eram usados como uma armadura para manter a imagem de perfeição.

Pressão estética e superação

A cantora, que marcou gerações com sua famosa cintura fina, admitiu que passou anos lidando com complexos gerados pela pressão estética. Hoje, busca espalhar uma mensagem de amor-próprio. "Às vezes, me escondia atrás de alguns figurinos e muita maquiagem devido aos meus complexos. Tive que vencê-los diante do público. Com o tempo, fui me sentindo mais segura e isso tem a ver com amor-próprio: aceitar-se como é."

Paula afirmou que a aceitação veio acompanhada de um sentimento de liberdade. "Nesse momento, estou tão bem resolvida e feliz. As marcas de expressão que vão aparecendo me dão tranquilidade e liberdade para me despir do personagem que criei para me proteger."