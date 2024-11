Personagens gays irão agitar os próximos capítulos de 'Garota do Momento'

Os próximos capítulos da novela "Garota do Momento" (Globo) serão agitados com a descoberta da sexualidade de Guto (Pedro Goifman) e com a chegada de um novo personagem homossexual.

O que vai acontecer

Segundo informações do jornal O Globo, o filho de Anita (Maria Flor) começará a sentir atração por outro rapaz. Com isso, ele entrará em conflito sobre sua sexualidade, já que namora com Eugênia (Klara Castanho).