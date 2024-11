'Cegonho' e Mafalda podem ficar de fora da continuação de 'Êta Mundo Bom!'

Mafalda é citada na sinopse e por isso não foi descartada de imediato. Contudo, Camila Queiroz, assim como o marido, está envolvida em projetos no streaming, sobretudo na apresentação do reality Casamento às Cegas, que ganhará outra temporada no ano que vem.

Klebber Toledo e Camila Queiroz apresentam o Casamento às Cegas Imagem: Divulgação/Netflix

Em "Êta Mundo Bom", Mafalda e Romeu viveram um romance. O rapaz até ganhou o apelido de "cegonho", pois era assim a mocinha ingênua constantemente se referia às partes íntimas de Romeu. No fim da história, porém, Mafalda o largou para ficar com Zé dos Porcos (Anderson di Rizzi).