Aos 57 anos, Claudia Raia faz desabafo sobre etarismo

Claudia Raia, 57, fez um desabafo sobre etarismo.

O que aconteceu

Na quinta-feira (7), a atriz foi entrevistada por Fabi Saad no programa Mulheres Positivas, da Record News. Na conversa, Claudia falou sobre os desafios enfrentados ao longo do tempo.

Ela refletiu sobre as complicações, especialmente no mercado de trabalho e na indústria do entretenimento. Raia, que tem 40 anos de carreira, destacou seu papel como figura pública na luta pela representatividade feminina. "Sou uma lutadora, e, como figura pública, meu papel é segurar a mão de outras mulheres e dizer: 'Vamos colocar o pé na porta e seguir em frente!' Mesmo com a carreira que construí, vejo como mulheres de 50 ou 60 anos desaparecem dos papéis de protagonismo. Onde estão as protagonistas 50+? Na TV internacional, há exemplos como Jane Fonda, que se tornou produtora para manter-se em destaque. E eu sempre fiz isso, sou produtora desde os 19 anos".